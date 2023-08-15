Ракети виготовлені цього року з іноземних компонентів – Єрмак про масовану атаку рф

Андрій Єрмак заявив, що росія вдарила ракетами цьогорічного виробництва на основі іноземних мікросхем, що свідчить про необхідність посилення санкцій.

Ракети, якими росія цієї ночі завдала масованого удару по Україні, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, – повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем», – йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, інформація збирається, Україна працює з партнерами, а Уряди партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

Він також наголосив на необхідності посилення санкцій, аби росія не могла отримувати критичні компоненти для виготовлення ракет.

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