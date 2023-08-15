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Прокуратура кваліфікувала дії двох обвинувачених у справі Олексія Щербини як хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї, а не як вбивство.

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

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Заступник голови Судової адміністрації Максим Пампура, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», після відсторонення Олексія Сальнікова фактично отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями заповнення суддівських вакансій.

  1. В Україні

Ракети виготовлені цього року з іноземних компонентів – Єрмак про масовану атаку рф

20:09, 15 серпня 2023
Андрій Єрмак заявив, що росія вдарила ракетами цьогорічного виробництва на основі іноземних мікросхем, що свідчить про необхідність посилення санкцій.
Ракети виготовлені цього року з іноземних компонентів – Єрмак про масовану атаку рф

Ракети, якими росія цієї ночі завдала масованого удару по Україні, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, – повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем», – йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, інформація збирається, Україна працює з партнерами, а Уряди партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.

Він також наголосив на необхідності посилення санкцій, аби росія не могла отримувати критичні компоненти для виготовлення ракет.

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