Ракети виготовлені цього року з іноземних компонентів – Єрмак про масовану атаку рф

Ракети, якими росія цієї ночі завдала масованого удару по Україні, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, – повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
«Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем», – йдеться у повідомленні.
За словами Єрмака, інформація збирається, Україна працює з партнерами, а Уряди партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.
Він також наголосив на необхідності посилення санкцій, аби росія не могла отримувати критичні компоненти для виготовлення ракет.
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