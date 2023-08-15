Ракеты изготовлены в этом году из иностранных компонентов – Ермак о массированной атаке рф

Андрей Ермак заявил, что россия ударила ракетами нынешнего производства на основе иностранных микросхем, что свидетельствует о необходимости усиления санкций.

Ракеты, которыми россия этой ночью нанесла массированный удар по Украине, были изготовлены в этом году и имели иностранные микросхемы, – сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. В Х-101, которые были выпущены в апреле, есть примерно 30 иностранных микросхем», – говорится в сообщении.

По словам Ермака, информация собирается, Украина работает с партнерами, а правительства партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем.

Он также отметил необходимость усиления санкций, чтобы россия не могла получать критические компоненты для изготовления ракет.

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