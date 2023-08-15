Избран председатель Городенковского районного суда Ивано-Франковской области

Суд возглавил Роман Гайдич.

Фото: Городенковский районный суд Ивано-Франковской области

В Городенковском районном суде Ивано-Франковской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого выносился вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Путем тайного голосования, единогласно, повторно собранием судей председателем Городенковского районного суда Ивано-Франковской области избран Гайдич Роман Михайлович сроком на три года.

Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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