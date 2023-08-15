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  1. Суд інфо

Обрано голову Городенківського районного суду Івано-Франківської області

15:36, 15 серпня 2023
Суд очолив Роман Гайдич.
Обрано голову Городенківського районного суду Івано-Франківської області
Фото: Городенківський районний суд Івано-Франківської області

У Городенківському районному суді Івано-Франківської області відбулися збори суддів, на порядок денний яких виносилось питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи. 

Шляхом таємного голосування, одноголосно, повторно зборами суддів головою Городенківському районному суді Івано-Франківської області обрано Гайдича Романа Михайловича строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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