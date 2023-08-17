Срок приема заявлений на выплату 5 тысяч грн гражданам, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС, продлили

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты можно до 31 октября 2023 года (включительно).

Источник фото: dsns.gov.ua

Правительство продлило срок приема заявлений на выплату единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, что в июне КМУ принял постановление, которое дало возможность обеспечить каждому пострадавшему из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей выплату денежной помощи в размере 5 тыс. грн.

Принимать такие заявления должны все управления социальной защиты населения в Украине.

Как пояснили в Минсоцполитики, обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 октября 2023 года (включительно). Получить средства можно через АО «Укрпочта» или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

«Обращаем внимание, что получить финансовую помощь имеют право не только граждане, которые на момент подрыва Каховской ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в подтопленных населенных пунктах Николаевщины и Херсонщины, подконтрольных Украине. Также помощь могут получить украинцы, которые с 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья в районы, подконтрольные Украине», - отметили в Минсоцполитики.

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