Абсолютно в любой точке Крыма мы можем достичь противника – Буданов

Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут поразить армию рф в любой точке временно оккупированного Крыма.

Источник фото: gur.gov.ua

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Сил обороны Украины могут поразить противника в любой точке оккупированного Крыма. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника», – сказал Буданов.

Он также отметил, что деоккупация Крыма без военных, боевых действий невозможна.

«Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того, чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только возможно будет сделать», – отметил руководитель ГУР.

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