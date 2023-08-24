Когда украинцам подавать документы на субсидию: ответ Минсоцполитики

В Минсоцполитики разъяснили процедуру начисления субсидии.

В Украине за субсидией можно обращаться в любой месяц года, в случае возникновения потребности в государственной поддержке у семьи. Однако сама субсидия рассчитывается на два сезона: отопительный и неотапливаемый, – сообщили в Минсоцполитики.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется с месяца обращения за ее назначением и действует до окончания отопительного сезона. Эта поддержка рассчитывается на два сезона: неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный (с 1 октября по 30 апреля).

После окончания срока получения субсидии Пенсионный фонд Украины автоматически проводит ее расчет на следующий период без необходимости обращения граждан (за исключением некоторых категорий домохозяйств, в частности ВПЛ).

По субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, она назначается один раз в календарный год на личное обращение граждан.

Если обращение за жилищной субсидией происходит в течение первых двух месяцев отопительного сезона, то она начинает действовать с начала этого сезона. В случае, если обращение за субсидией происходит в течение трех месяцев после повышения тарифов, то она предоставляется с месяца такого повышения.

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