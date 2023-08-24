Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

Первое заседание Конкурсной комиссии по избранию председателя Службы судебной охраны: что известно

Избрание председателя Конкурсной комиссии, проверка стажа кандидатов и обращение в Совет правосудия для продления сроков конкурса.

Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в исчислении сроков досудебного расследования

Президент подписал закон об исчислении сроков досудебного расследования во время войны.

Украинские пенсионеры, которые не тратят деньги с пенсионного счета в течение полугода, могут потерять пенсию, - Верховная Рада приняла законопроект

Одобренный Радой законопроект предусматривает, что суммы пенсий, зачисленные на текущие счета, по которым в течение 6 месяцев отсутствовали расходные операции, подлежат возврату учреждениями банков по требованию органов Пенсионного фонда в пределах остатков средств на счетах после прекращения выплаты пенсий.

Большая Палата Верховного Суда решила, может ли получить должностное лицо горсовета свидетельство адвоката

Ранее Большая Палата заявила, что судьи и прокуроры не могут получать свидетельство адвоката, но по этому делу, как решили в БП ВС, все иначе.

  1. В Украине

Когда украинцам подавать документы на субсидию: ответ Минсоцполитики

19:54, 24 августа 2023
В Минсоцполитики разъяснили процедуру начисления субсидии.
Когда украинцам подавать документы на субсидию: ответ Минсоцполитики
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине за субсидией можно обращаться в любой месяц года, в случае возникновения потребности в государственной поддержке у семьи. Однако сама субсидия рассчитывается на два сезона: отопительный и неотапливаемый, – сообщили в Минсоцполитики.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется с месяца обращения за ее назначением и действует до окончания отопительного сезона. Эта поддержка рассчитывается на два сезона: неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный (с 1 октября по 30 апреля).

После окончания срока получения субсидии Пенсионный фонд Украины автоматически проводит ее расчет на следующий период без необходимости обращения граждан (за исключением некоторых категорий домохозяйств, в частности ВПЛ).

По субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, она назначается один раз в календарный год на личное обращение граждан.

Если обращение за жилищной субсидией происходит в течение первых двух месяцев отопительного сезона, то она начинает действовать с начала этого сезона. В случае, если обращение за субсидией происходит в течение трех месяцев после повышения тарифов, то она предоставляется с месяца такого повышения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду