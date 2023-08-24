В россии «мало что происходит, за чем не стоит путин» – Байден о катастрофе самолета Пригожина

Джо Байден предположил, что путин может быть причастен к катастрофе самолета Пригожина.

Источник фото: AP

Президент США Джо Байден предположил, что президент россии владимир путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области под Москвой, – сообщает CNN.

Среди пассажиров самолета погиб руководитель компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Байден сказал, что не удивлен тем, что российский наемник мог быть мишенью.

«Как вы помните, меня спрашивали об этом», – сказал Байден, намекая на свои комментарии, сделанные в июле, в которых он сказал, что Пригожину следует беспокоиться о своей безопасности после неудачного мятежа («я был бы осторожным с тем, что я ем, следил бы за своим меню»).

Байден добавил, что в россии «мало что происходит, за чем не стоит Путин, но я не знаю достаточно, чтобы знать ответ».

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