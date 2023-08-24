Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Володимир Зеленський привітав кожного, хто бореться за незалежність України.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності.

«Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності - незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це - незалежна Україна», – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що незалежність України є надзвичайною цінністю для кожного громадянина, і саме заради цього ми ведемо боротьбу. Президент віддав привітальний звернення, приурочений до Дня Незалежності, усім тим, хто працює на благо України та сприяє її збереженню в якості незалежної держави.

«І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів», – зазначив президент.

Відео привітання було записано на фоні муралу, на якому зображений Олександр Мацієвський – герой і захисник, який став Героєм України, вигукнувши перед розстрілом «Слава Україні!» в обличчя російським військовим.

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