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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розчарована ефектом санкцій щодо рф

10:17, 24 серпня 2023
Економічні санкції повинні мати економічний ефект, однак у випадку з рф цього не видно – Анналена Бербок.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розчарована ефектом санкцій щодо рф
Джерело фото: DW
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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила розчарування щодо недостатньої ефективності економічних санкцій країнами Заходу проти росії через агресію проти України, – повідомляє DW.

За її словами, «економічні санкції повинні мати економічний ефект», але у випадку з рф – це не так.

«Взагалі економічні санкції повинні мати економічний ефект. Однак це не так. Тому що логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах. Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться», – заявила глава німецької дипломатії.

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