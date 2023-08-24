Ухвалений Закон щодо введення нового виду покарання за кримінальні злочини без ізоляції від суспільства

Запропоновано новий «сучасний» вид покарання без ізоляції від суспільства з покладанням низки обов’язків — пробаційний нагляд.

Джерело фото: ukrinform

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану» (реєстр. № 9185).

Запропоновано новий «сучасний» вид покарання без ізоляції від суспільства з покладанням низки обов’язків — пробаційний нагляд.

В Апараті ВРУ зазначають, що арешт із моменту започаткування в законодавстві суттєво змінився й фактично втратив своє соціальне й правове призначення. Окрім того, фінансування закладів ізолювання від суспільства осіб, які скоїли злочини, дає велике навантаження на державний бюджет. Тому система кримінальних покарань потребує змін і впровадження нових видів покарання.

Відповідно, мета Закону — впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду, що сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства.

Закон передбачає розширення можливостей застосування альтернатив позбавленню (обмеженню) волі за кримінальні проступки, наприклад, пробаційний нагляд замість арешту. Варто зауважити, що пробаційний нагляд може бути призначений судом на строк від одного до п’яти років. Запроваджується обов’язок носити електронний засіб контролю. Усе це дозволить зменшити кількість засуджених у виправних центрах.

Наголошується, що таке рішення дозволить розвантажити арештні дома й оптимізувати слідчі ізолятори, збільшити місця шляхом ліквідації арештних домів, зокрема, для тримання військовополонених у відповідних дільницях.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.