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Литва відправила Україні нову партію військової допомоги на 40 млн євро до Дня Незалежності

21:10, 24 серпня 2023
До Дня Незалежності України Литва оголосила про надання чергового пакету військової допомоги.
Литва відправила Україні нову партію військової допомоги на 40 млн євро до Дня Незалежності
Джерело фото: Міноборони Литви
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З нагоди річниці незалежності України Литва надсилає черговий пакет військової допомоги вартістю 41 млн євро, що включає боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських радарів, 5,56-мм патрони, генератори, анти-безпілотники та іншу підтримку. До України також будуть передані пускові установки NASAMS, – повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

«Внесок Литви у боротьбу за свободу України вже склав мільйони боєприпасів і тисячі одиниць зброї, а віддачею стали отримані цінні уроки і зміцнення обороноздатності Литви.  Литва продовжує свою непохитну підтримку України, яка сьогодні святкує 32-гу річницю незалежності, а загальна сума військової допомоги Україні з початку війни вже перевищила півмільярда євро», – сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

За даними міністерства, протягом перших семи місяців цього року Литва надала військову допомогу Україні, включаючи вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з необхідними боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони набоїв та гранатометні боєприпаси.

Поміж тим, Литва також надає експертні консультації, сприяє участі у міжнародних фондах підтримки України, проводить навчання для українських солдатів, організовує навчальні курси та тренінги. Інструктори з литовської армії також активно долучаються до операції «Інтерфлекс», спільно з іншими союзниками НАТО навчаючи українських солдатів бойовим та тактичним навикам.

Крім того, поранені українські захисники отримують можливість лікування та реабілітації в Литві. Лікувально-реабілітаційні заклади вже прийняли та надають підтримку понад 200 пораненим захисникам України, і планується, що їхню кількість буде збільшуватись.

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