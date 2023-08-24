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Литва отправила Украине новую партию военной помощи на 40 млн евро ко Дню Независимости

21:10, 24 августа 2023
Ко Дню Независимости Украины Литва объявила о предоставлении очередного пакета военной помощи.
Литва отправила Украине новую партию военной помощи на 40 млн евро ко Дню Независимости
Источник фото: Минобороны Литвы
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По случаю годовщины независимости Украины Литва направляет очередной пакет военной помощи стоимостью 41 млн евро, включающий боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских радаров, 5,56-мм патроны, генераторы, анти-беспилотники и другую поддержку. В Украину также будут переданы пусковые установки NASAMS, – сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

«Вклад Литвы в борьбу за свободу Украины уже составил миллионы боеприпасов и тысячи единиц оружия, а отдачей стали полученные ценные уроки и укрепление обороноспособности Литвы.  Литва продолжает свою непоколебимую поддержку Украины, которая сегодня празднует 32-ю годовщину независимости, а общая сумма военной помощи Украине с начала войны уже превысила полмиллиарда евро», – сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

По данным министерства, в течение первых семи месяцев этого года Литва предоставила военную помощь Украине, включая вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с необходимыми боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и гранатометные боеприпасы.

По данным министерства, в течение первых семи месяцев этого года Литва предоставила военную помощь Украине, включая вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с необходимыми боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов и гранатометные боеприпасы.

Между тем, Литва также предоставляет экспертные консультации, способствует участию в международных фондах поддержки Украины, проводит обучение для украинских солдат, организует учебные курсы и тренинги. Инструкторы из литовской армии также активно приобщаются к операции «Интерфлекс», совместно с другими союзниками НАТО обучая украинских солдат боевым и тактическим навыкам.

Кроме того, раненые украинские защитники получают возможность лечения и реабилитации в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли и оказывают поддержку более 200 раненым защитникам Украины, и планируется, что их количество будет увеличиваться.

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