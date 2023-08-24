Все понимают, кто имеет отношение к гибели Пригожина — Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал смерть главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, намекнув на причастность к инциденту российского диктатора Путина.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна не имеет никакого отношения к гибели в рф главаря наемников ППК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом Глава государства сказал 24 августа журналистам в Киеве.

«Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение», - сказал он.

Таким образом Зеленский намекнул, что к смерти главаря наемников причастно руководительство рф во главе с диктатором Путиным.

Напомним, что 23 августа в рф разбился самолет, на борту которого был Пригожин.

Кроме того, Президент США Джо Байден предположил, что путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области под Москвой.

Добавим, Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал слова пропагандиста Соловьева о том, что он "причастен" к ликвидации главаря «Вагнера» Пригожина.

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