Так будет с каждым, кто блокирует тюремную реформу: Малюська прокомментировал слова Соловьева о том, что он «ликвидировал» Евгения Пригожина

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал слова пропагандиста Соловьева о том, что он причастен к ликвидации главаря «Вагнера» Пригожина.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев нашел "убийцу" главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он обвинил в этом министра юстиции Украины Дениса Малюську.

Так, Соловьев траурным голосом говорил о гибели "повара Путина". При этом он упомянул о главе украинского Минюста.

"Это их рук дело. Или Малюськи", - заявил Соловьев.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська запостил у себя видео Соловьева, прокомментировав: "Так будет с каждым, кто блокирует тюремную реформу!!!".

Напомним, что 23 августа в рф разбился самолет, на борту которого был Пригожин.

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