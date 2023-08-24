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Так буде з кожним, хто блокує вʼязничну реформу: Малюська прокоментував слова Соловйова про те, що він «ліквідував» Євгена Пригожина

11:57, 24 серпня 2023
Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував слова пропагандиста Соловйова про те, що він причетний до ліквідації ватажка «Вагнера» Пригожина.
Так буде з кожним, хто блокує вʼязничну реформу: Малюська прокоментував слова Соловйова про те, що він «ліквідував» Євгена Пригожина
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Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов знайшов "вбивцю" ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Він звинуватив в цьому міністра юстиції України Дениса Малюську.

Так, Соловйов траурним голосом говорив про загибель "кухаря Путіна".

При цьому він згадав про главу українського Мін'юсту. "Це їх рук справа. Або Малюська", - заявив Соловйов.

В свою чергу, міністр юстиції Денис Малюська запостив у себе відео Соловйова, прокоментувавши: "Так буде з кожним, хто блокує в'язничу реформу!!!"

Нет описания.

 

Нагадаємо, що 23 серпня у рф розбився літак, на борту якого був Пригожин. 

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