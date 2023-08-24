Так буде з кожним, хто блокує вʼязничну реформу: Малюська прокоментував слова Соловйова про те, що він «ліквідував» Євгена Пригожина

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував слова пропагандиста Соловйова про те, що він причетний до ліквідації ватажка «Вагнера» Пригожина.

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов знайшов "вбивцю" ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Він звинуватив в цьому міністра юстиції України Дениса Малюську.

Так, Соловйов траурним голосом говорив про загибель "кухаря Путіна".

При цьому він згадав про главу українського Мін'юсту. "Це їх рук справа. Або Малюська", - заявив Соловйов.

В свою чергу, міністр юстиції Денис Малюська запостив у себе відео Соловйова, прокоментувавши: "Так буде з кожним, хто блокує в'язничу реформу!!!"

Нагадаємо, що 23 серпня у рф розбився літак, на борту якого був Пригожин.

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