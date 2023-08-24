Замовник може сам вирішувати, чи хоче він купувати через Prozorro продукцію компаній з переліку спонсорів війни – рішення АМКУ

У випадку зазначення відповідних вимог замовником, компанія не матиме права брати участь у тендері.

Джерело фото: nazk.gov.ua

У НАЗК привітали рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо заборони проведення державних закупівель через систему Prozorro продукції компаній, які знаходяться у переліку міжнародних спонсорів війни на порталі НАЗК «Війна і Санкції».

Так, у рішенні тендерної Комісії АМКУ No 13037-р/пк-пз від 18.08.2023 йдеться про те, що кожен замовник, оголошуючи тендер, може самостійно вирішувати, чи готовий він купувати продукцію компаній, які фінансують російську агресію. Це означає, що у випадку зазначення відповідних вимог замовником, компанія не матиме права брати участь у тендері.

«Продукція доброчесного бізнесу, який не співпрацює з країною-агресоркою, має бути у пріоритеті в державних закупівлях. Держава не може дозволити собі здійснювати закупівлі товарів компаній, які сплачують значні податки до бюджету рф. Це посилює її спроможність продовжувати військову агресію. Рішення АМКУ допоможе замовникам, які здійснюють закупівлі через систему Prozorro, долучитися до бойкоту спонсорів війни», — зазначив очільник НАЗК Олександр Новіков.

Варто зауважити, що Золочівська сільська рада Київської області стала першим органом, який передбачив в своїй тендерній документації таку заборону. Однак компанія-заявник, яка планувала запропонувати на тендері продукцію компанії Hikvision, внесену до переліку спонсорів війни, вирішила оскаржити цю вимогу сільради. АМКУ своїм рішенням став на бік замовника, врегулювавши це питання на користь інтересів України.

У НАЗК закликали всіх замовників, зокрема, державні підприємства, органи державної влади та місцевого самоврядування, робити свідомий вибір та відмовитись від товарів компаній, які фінансують війну проти України, сплачуючи значні податки до бюджету рф.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.