Уряд Німеччини схвалив спрощення зміни імені та статі

Законопроект щодо спрощення процедури зміни гендеру тепер має підтримати парламент Німеччини.

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Уряд Німеччини схвалив законопроект, який, у разі прийняття, спростить зміну імені та статі, скасувавши вимогу 1980-х років про дві психологічні експертизи, – повідомляє Euractiv.

«Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, могли допомогти демократично формувати нашу країну. Бо наша демократія процвітає завдяки тому, що в ній беруть участь усі», – зазначила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

Після схвалення урядом проєкт має бути підтриманий парламентом Німеччини.

Згідно із чинним законодавством Німеччини, особи, які вирішили змінити свою стать, зобов'язані отримати висновок від експертів або медичну довідку, яка підтверджує їхню сексуальну ідентичність, перш ніж суд прийме відповідне рішення стосовно зміни статі.

Звіт, опублікований Міністерством у справах сім'ї, демонструє, що цей процес зазвичай займає від п'яти до 20 місяців, а його середні витрати становлять приблизно 1900 євро. Цей процес часто називають дорогим і важкодосяжним.

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