Правительство Германии одобрило упрощение смены имени и пола

Законопроект по упрощению процедуры смены гендера теперь должен поддержать парламент Германии.

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Правительство Германии одобрило законопроект, который, в случае принятия, упростит смену имени и пола, отменив требование 1980-х годов о двух психологических экспертизах, – сообщает Euractiv.

«Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, могли помочь демократически формировать нашу страну. Потому что наша демократия процветает благодаря тому, что в ней участвуют все», – отметила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

После одобрения правительством проект должен быть поддержан парламентом Германии.

Согласно действующему законодательству Германии, лица, решившие изменить свой пол, обязаны получить заключение от экспертов или медицинскую справку, подтверждающую их сексуальную идентичность, прежде чем суд примет соответствующее решение относительно изменения пола.

Отчет, опубликованный Министерством по делам семьи, показывает, что этот процесс обычно занимает от пяти до 20 месяцев, а его средние расходы составляют примерно 1900 евро. Этот процесс часто называют дорогим и труднодоступным.

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