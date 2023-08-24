Судебные решения о взыскании денег с Кабмина можно будет выполнить, – Правительство внесло законопроект

Казначейству разрешат выполнять судебные решения о взыскании средств из Кабинета Министров Украины.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 9635, согласно которому Казначейство получит возможность выполнять судебные решения о взыскании средств с Кабинета Министров по бюджетной программе «Меры по исполнению решений суда, гарантированных государством».

Дело в том, что Кабмин в органах Казначейства сейчас не обслуживается, открытые счета в органах Казначейства у него отсутствуют. Поэтому Казначейство возвращает взыскателям исполнительные документы о взыскании средств из Кабмина без исполнения.

Следовательно, Кабмин (в лице Минфина) предлагает Закон «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» дополнить нормой о том, что исполнение решения суда о взыскании средств с Кабмином осуществляется Госказначейством, за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для исполнения решений суда, гарантированных государством, ответственным исполнителем которого он является, в порядке, установленном КМУ.

Вместе с тем следует отметить, что из года в год эта бюджетная программа финансируется достаточно слабо. Так, в 2023 году на нее предусмотрено всего 100 млн. грн. Хотя общий долг государства по судебным решениям, выполнение которых гарантировано государством, по состоянию на начало 2022 года составил более 6 млрд грн.

Как отмечает в пояснительной записке министр финансов Сергей Марченко, по закону «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» государство гарантирует исполнение решения суда о взыскании средств и обязательства совершить определенные действия по имуществу, должником по которому являются: государственный орган; государственные предприятие, учреждение, организация; юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещается в соответствии с законодательством (статья 2 Закона).

Согласно статье 3 Закона исполнения решений суда о взыскании средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется Госказначейством в пределах соответствующих бюджетных назначений путем списания средств со счетов такого государственного органа, а в случае отсутствия у указанного государственного органа соответствующих назначений – за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе обеспечения выполнения решений суда.

Бесспорное списание средств со счетов должника осуществляет Государственная казначейская служба Украины в соответствии с Порядком исполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников №845.

Абзацем третьим пункта 2 Порядка №845 установлено, что должники – определены в решении о взыскании средств государственными органами, распорядителями бюджетных средств (бюджетными учреждениями), а также получателями бюджетных средств в части осуществления предусмотренных бюджетной программой мер, на которые они уполномочены, которые должны открыты счета в органах Казначейства кроме счетов со специальным режимом использования.

В случае поступления в Казначейство исполнительного документа о взыскании средств со счета должника Казначейство принимает меры, предусмотренные Порядком №845.

Пунктом 33 Порядка № 845 установлено, что в случае когда судебное решение невозможно выполнить в течение двух месяцев со дня поступления документов, бесспорное списание средств осуществляется по бюджетной программе по КПКВК 3504040 «Меры по исполнению решений суда, гарантированные государством».

Кабинет Министров Украины (код ЕГРПОУ 00019442), который согласно данным Единого реестра распорядителей и получателей бюджетных средств, формируемый согласно Порядку, утвержденному приказом Министерства финансов от 22.12.2011 №1691, в органах Казначейства не обслуживается, открытые счета в Казначействе у должника отсутствуют.

В связи с этим Казначейство возвращает взыскателям исполнительные документы о взыскании средств с КМУ без исполнения на основании подпункта 3 пункта 9 Порядка № 845 в связи с тем, что должник не имеет открытых счетов в органе Казначейства.

Следовательно, на сегодняшний день невозможно осуществить меры, предусмотренные Порядком № 845, и обеспечить выполнение судебного решения о взыскании средств с Кабинета Министров Украины за КПКВК 3504040.

Урегулирование указанного вопроса требует внесения предложенных законопроектом изменений в Закон, что станет основанием для приведения в соответствие с ними положений Порядка № 845.

Автор: Наталья Мамченко

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