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Судові рішення про стягнення грошей з Кабміну можна буде виконати, – Уряд вніс законопроект

Казначейству дозволять виконувати судові рішення про стягнення коштів з Кабінету Міністрів України.

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Судові рішення про стягнення грошей з Кабміну можна буде виконати, – Уряд вніс законопроект

11:31, 24 серпня 2023
Казначейству дозволять виконувати судові рішення про стягнення коштів з Кабінету Міністрів України.
Судові рішення про стягнення грошей з Кабміну можна буде виконати, – Уряд вніс законопроект
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Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 9635, згідно з яким Казначейство отримає можливість виконувати судові рішення про стягнення коштів з Кабінету Міністрів за бюджетною програмою «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою».

Справа у тому, що Кабмін в органах Казначействах зараз не обслуговується, відкриті рахунки в органах Казначейства у нього відсутні. Тому Казначейство повертає стягувачам виконавчі документи про стягнення коштів з Кабміну без виконання.

Отже, Кабмін (в особі Мінфіну) пропонує Закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» доповнити нормою про те, що виконання рішення суду про стягнення коштів з Кабміном здійснюється Держказначейством, за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для виконання рішень суду, що гарантовані державою, відповідальним виконавцем якої він є, в порядку встановленому КМУ.

Разом з тим, слід зауважити, що з року в рік ця бюджетна програма фінансується досить слабко. Так, у 2023 році на неї передбачено всього 100 млн грн. Хоча загальний борг держави за судовими рішеннями, виконання яких гарантоване державою, станом на початок 2022 року становив більше 6 млрд грн.

Як зазначає у пояснювальній записці міністр фінансів Сергій Марченко, за законом «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є: державний орган; державні підприємство, установа, організація; юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (стаття 2 Закону).

Згідно зі статтею 3 Закону виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Держказначейством в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Безспірне списання коштів з рахунків боржника здійснює Державна казначейська служба України відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників №845.

Абзацом третім пункту 2 Порядку №845 встановлено, що боржники ‒ визначені в рішенні про стягнення коштів державні органи, розпорядники бюджетних коштів (бюджетні установи), а також одержувачі бюджетних коштів у частині здійснення передбачених бюджетною програмою заходів, на які їх уповноважено, які мають відкриті рахунки в органах Казначейства, крім рахунків із спеціальним режимом використання.

У разі надходження до Казначейства виконавчого документа про стягнення коштів з рахунка боржника Казначейство вживає заходи, передбачені Порядком № 845.

Пунктом 33 Порядку № 845 встановлено, що у разі, коли судове рішення неможливо виконати протягом двох місяців з дня надходження документів, безспірне списання коштів здійснюється за бюджетною програмою за КПКВК 3504040 «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою».

Кабінет Міністрів України (код ЄДРПОУ 00019442), який згідно із даними Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що формується згідно із Порядком, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 22.12.2011 №1691, в органах Казначействах не обслуговується, відкриті рахунки боржника в органах Казначейства відсутні.

З огляду на це, Казначейство повертає стягувачам виконавчі документи про стягнення коштів з КМУ без виконання на підставі підпункту 3 пункту 9 Порядку № 845 у зв’язку із тим, що боржник не має відкритих рахунків в органі Казначейства.

Отже, на сьогодні неможливо здійснити заходи, передбачені Порядком № 845, та забезпечити виконання судового рішення про стягнення коштів з Кабінету Міністрів України за КПКВК 3504040.

Врегулювання зазначеного питання потребує внесення запропонованих законопроектом змін до Закону, що буде підставою для приведення у відповідність до них положень Порядку № 845.

Автор: Наталя Мамченко

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