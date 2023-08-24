Украинский десант совершил высадку в Крыму: подробности

В Крыму в районе Еленовки состоялся бой с участием украинских военных.

Источник фото: Defense Express

Утром 24 августа в оккупированном Крыму состоялась спецоперация украинских военных с участием плавсредств и авиации. Украинские военные осуществили высадку, которую подтвердил «Громадському» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Подразделения ГУР МО осуществили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены», – сообщил он.

По информации СМИ, около 5 утра рядом с населенным пунктом Маяк на Тарханкутском полуострове раздавались взрывы.

В то же время российские пропагандистские Telegram-каналы рассказывают, что в Крыму неизвестные на резиновых лодках открыли огонь с берега по туристическому кемпингу в Еленовке. Канал Baza пишет, что в двух лодках было 10 человек. Канал SHOT сообщает, что было четыре лодки с «диверсантами».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.