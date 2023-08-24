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Судебные решения о взыскании денег с Кабмина можно будет выполнить, – Правительство внесло законопроект

Казначейству разрешат выполнять судебные решения о взыскании средств из Кабинета Министров Украины.

Руководство суда навязало судье помощника против ее воли, но судья отказалась с ним работать

Как оказалось, близкий родственник помощника судьи является обвиняемым в деле, рассматриваемом судьей.

Верховная Рада приняла закон об исчислении сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны

Парламент принял изменения в УПК: по мнению депутатов, практика засвидетельствовала потребность изменений в исчислении сроков досудебного расследования в производствах, где никто не уведомлен о подозрении.

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Зеленский об усилении мобилизации: Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать

Владимир Зеленский прокомментировал усиление мобилизации.

  1. В Украине

Украинский десант совершил высадку в Крыму: подробности

11:38, 24 августа 2023
В Крыму в районе Еленовки состоялся бой с участием украинских военных.
Украинский десант совершил высадку в Крыму: подробности
Источник фото: Defense Express
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Утром 24 августа в оккупированном Крыму состоялась спецоперация украинских военных с участием плавсредств и авиации. Украинские военные осуществили высадку, которую подтвердил «Громадському» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Подразделения ГУР МО осуществили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены», – сообщил он.

По информации СМИ, около 5 утра рядом с населенным пунктом Маяк на Тарханкутском полуострове раздавались взрывы.

В то же время российские пропагандистские Telegram-каналы рассказывают, что в Крыму неизвестные на резиновых лодках открыли огонь с берега по туристическому кемпингу в Еленовке. Канал Baza пишет, что в двух лодках было 10 человек. Канал SHOT сообщает, что было четыре лодки с «диверсантами».

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