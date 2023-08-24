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Ко Дню Независимости НБУ презентовал новые монеты, фото

21:29, 24 августа 2023
Серебряная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы, а монета из нейзильбера имеет номинал 5 гривен.
Ко Дню Независимости НБУ презентовал новые монеты, фото
Источник фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
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Национальный банк Украины представил новые памятные монеты «Смелость быть. UA», посвященные смелости украинской нации. Они символически введены в обращение к 32-й годовщине Независимости Украины.

Памятные монеты «Смелость быть. UA» продолжают серию «Бессмертная моя Украина». Серебряная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция). Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержимое золота – не менее 0,00009 г). Тираж серебряной монеты – до 5000 штук.

Памятная монета из нейзильбера имеет номинал 5 гривен. Ее дизайн повторяет общую стилизованную композицию серебряной монеты с акцентом изображения аверса на лезвии меча, размещенного на матовом фоне, как символический знак готовности украинцев защищать свою независимость с оружием в руках. Тираж монеты из нейзильбера – 75 тысяч штук.

Купить их можно с 24 августа в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализована тысяча серебряных монет и 15 тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с сентября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами.

Источник фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

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