Высший совет правосудия уволил трех судей по общим обстоятельствам

Без рассмотрения оставили заявление об увольнении в отставку Елены Калиниченко.

На заседании Высшего совета правосудие рассмотрели материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам.

Как сообщает ВСП, решено уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Трясуна Юрия Ростиславовича – с должности судьи Киевского апелляционного суда и Белоусенко Игоря Владимировича – с должности судьи Овручского районного суда Житомирской области.

Также ВСП решил уволить Кулика Евгения Владимировича с должности судьи Корецкого районного суда Ровенской области по собственному желанию.

Заявление Калиниченко Елены Борисовны об увольнении с должности судьи Соломенского районного суда города Киева в отставку оставлено без рассмотрения.

Ранее мы писали, что ВСП уволил Анатолия Левченко с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

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