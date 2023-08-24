Во Львовской области разоблачили наркогруппировку, которая пыталась продавать наркотики раненым бойцам

В месяц злоумышленники сбывали до 7500 доз стоимостью более 600 тысяч гривен.

Фото: ГБР

На Львовщине разоблачили наркогруппировку, которая изготовляла и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, организовал наркобизнес житель Львовщины совместно с действующим и бывшим военными. Они наладили сбыт амфетамина среди местного населения Червонограда. В месяц они сбывали до 7500 доз стоимостью более 600 тыс. гривен.

В целях конспирации они создали ветеранскую общественную организацию. В помещении хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества.

Как сообщается, они даже пытались предлагать и подсадить на свой товар раненых военных. По их словами, наркотики позволили бы смягчить страдания от боли.

Организатора и подельника задержали на попытке продажи партии амфетамина весом 115 граммов. В ходе обыска были обнаружены пакеты, в которых было расфасовано психотропное вещество, готовое для дальнейшего сбыта раненым военнослужащим и гражданскому населению.

Дельцам сообщили о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой.

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