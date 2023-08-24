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На Львівщині викрили наркоугруповання, яке намагалось продавати наркотики пораненим бійцям

11:25, 24 серпня 2023
У місяць зловмисники збували до 7500 доз, вартістю понад 600 тис. гривень.
На Львівщині викрили наркоугруповання, яке намагалось продавати наркотики пораненим бійцям
Фото: ДБР
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На Львівщині викрили наркоугруповання, яке виготовляло та розповсюджувало наркотики на сотні тисяч гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 

За даними слідства, організував наркобізнес мешканець Львівщини спільно з чинним та колишнім військовими. Вони налагодили збут амфетаміну серед місцевого населення Червонограду. У місяць вони збували до 7500 доз, вартістю понад 600 тис. гривень.

З метою конспірації вони створили ветеранську громадську організацію. В її приміщені зберігали та фасували наркотичні засоби й психотропні речовини.

Як повідомляється, вони навіть намагалися пропонувати та підсадити на свій товар поранених військових. За їхніми словами, наркотики дозволили б пом'якшити страждання від болю.

Організатора та спільника затримали на спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів. Під час обшуку були виявлені пакети в яких була розфасована психотропна речовина, готова для подальшого збуту пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню.

Ділкам повідомили про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою.

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