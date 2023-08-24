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  1. У світі

Макрон сподівається, що наступ ЗСУ уможливить переговори з рф

13:08, 24 серпня 2023
Еммануель Макрон заявив, що переговори з рф відбудуться, коли це буде корисним, зокрема, після успішного наступу ЗСУ.
Макрон сподівається, що наступ ЗСУ уможливить переговори з рф
Джерело фото: BBC
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Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що наступ Збройних сил України може створити підґрунтя для проведення переговорів з рф, – повідомляє Le Point.

Він зазанчив, що наступ української армії може «повернути всіх за стіл переговорів», зазначивши, що «хороші переговори будуть такими, яких хочуть українці».

Макрон також висловив незадоволення щодо дій президента рф володимира путіна, який підриває міжнародний порядок та не дотримується укладених угод. Так, російський диктатор «підживлює світовий безлад, вирішивши більше не поважати міжнародні угоди».

Проте, говорячи про можливість переговорів з путіним, президент Франції вказав, що це станеться лише в тому випадку, коли такі розмови будуть корисними та сприятимуть досягненню конструктивних результатів.

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