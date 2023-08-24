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  1. В мире

Макрон надеется, что наступление ВСУ сделает возможным переговоры с рф

13:08, 24 августа 2023
Эммануэль Макрон заявил, что переговоры с рф состоятся, когда это будет полезным, в частности, после успешного наступления ВСУ.
Макрон надеется, что наступление ВСУ сделает возможным переговоры с рф
Источник фото: BBC
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что наступление Вооруженных сил Украины может создать почву для проведения переговоров с рф, – сообщает Le Point.

Он отметил, что наступление украинской армии может «вернуть всех за стол переговоров», отметив, что «хорошие переговоры будут такими, которых хотят украинцы».

Макрон также выразил недовольство относительно действий президента рф владимира путина, который подрывает международный порядок и не придерживается заключенных соглашений. Так, российский диктатор «подпитывает мировой беспорядок, решив больше не уважать международные соглашения».

Однако, говоря о возможности переговоров с путиным, президент Франции указал, что это произойдёт лишь в том случае, когда такие разговоры будут полезными и будут способствовать достижению конструктивных результатов.

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