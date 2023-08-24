Правительство разрабатывает экономическую модель развития Крыма – Шмыгаль

Премьер рассказал о пяти пунктах экономической модели развития Крыма в рамках Стратегии восстановления полуострова после его деоккупации.

Источник фото: kmu.gov.ua

Ущерб от оккупации Крыма составляет по меньшей мере 120 млрд грн. Эти средства на восстановление полуострова должны уплатить россия за счет конфискации ее активов, замороженных на Западе. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на третьем саммите Крымской платформы.

Глава Правительства подчеркнул, что пока Крым будет оккупирован, невозможно говорить о справедливости, устойчивом мире, безопасности в Европе и международном порядке, основанном на правилах.

Денис Шмыгаль рассказал о пяти пунктах экономической модели развития Крыма в рамках Стратегии восстановления полуострова после его деоккупации.

«Первый пункт – это новый туристический центр в Европе. Хотим превратить полуостров из военной базы в курорт, где можно отдыхать круглый год. Эта концепция является основой нового бренда полуострова — Крым365. Второй пункт – развитие инфраструктуры, чтобы соединить Крым с Украиной, Европой и миром. Крым станет частью европейского транспортного пространства, интегрированного в европейскую сеть дорог TEN-T. Планируется строительство четырех автобанов, двух аэропортов международного уровня, создание международного хаба и развитие малой авиации. Деоккупация Крыма и демонтаж Крымского моста создадут условия для возвращения безопасного мореходства в Черном и Азовском морях», - сообщил Премьер-министр.

По его словам, третий пункт восстановления экономики украинского Крыма – это энергетика и энергетическая независимость.

«Украинская энергосеть уже сейчас интегрирована в европейскую систему ENTSO-E. Это дает дополнительные возможности и открывает значительный потенциал для инвестиций. Будем делать ставку на развитие возобновляемых источников энергии. Снятие военной угрозы со стороны рф разблокирует доступ к 2,3 трлн кубических метров природного газа в Черноморском шельфе Украины. Благодаря новым технологиям в разведке и добыче газа, Крым будет полностью энергетически независимым и станет нетто-экспортером энергоресурсов», — отметил Денис Шмыгаль.

Четвертый пункт экономической модели развития Крыма – аграрный сектор.

«Уже сейчас готовим проект восстановления Каховской ГЭС, который позволит восстановить системы орошения и ирригации для юга Украины и, в частности, украинского Крыма. В аграрном секторе будем делать ставку на развитие малых фермерских хозяйств, а также винодельческой отрасли. В Украине работает программа безвозвратных грантов єРобота, по которой можно получить средства на высадку садов и виноградников. Мы обязательно будем масштабировать эту программу, чтобы Крым мог стать украинским Бордо. Пятый пункт стратегии возрождения Крыма – это создание на полуострове ИТ-хаба европейского и мирового уровня. Речь идет о специальном режиме, благодаря которому будут привлекаться инвестиции в науку, образование и инновации», – сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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