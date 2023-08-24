Уряд розробляє економічну модель розвитку Криму – Шмигаль

Прем’єр розповів про п’ять пунктів економічної моделі розвитку Криму в рамках Стратегії відновлення півострова після його деокупації.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Уряд розробляє економічну модель розвитку Криму в рамках Стратегії відновлення півострова після його деокупації.

Збитки від окупації Криму складають щонайменше 120 млрд грн. Ці кошти на відновлення півострова має сплатити росія за рахунок конфіскації її активів, заморожених на Заході. Про це наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на третьому саміті Кримської платформи.

Глава Уряду підкреслив, що поки Крим буде окупований, неможливо говорити про справедливість, стійкий мир, безпеку в Європі та міжнародний порядок, заснований на правилах.

Денис Шмигаль розповів про п’ять пунктів економічної моделі розвитку Криму в рамках Стратегії відновлення півострова після його деокупації.

«Перший пункт — це новий туристичний центр у Європі. Хочемо перетворити півострів із військової бази на курорт, де можна відпочивати цілий рік. Ця концепція є основою для нового бренду півострова — Крим365. Другий пункт — розвиток інфраструктури, аби з’єднати Крим з Україною, Європою та світом. Крим стане частиною європейського транспортного простору, інтегрованим до європейської мережі доріг TEN-T. Планується будівництво чотирьох автобанів, двох аеропортів міжнародного рівня, створення міжнародного хабу, а також розвиток малої авіації. Деокупація Криму та демонтаж Кримського мосту створять умови для повернення безпечного мореплавства в Чорному та Азовському морях», — повідомив Прем’єр-міністр.

За його словами, третій пункт відновлення економіки українського Криму — це енергетика й енергетична незалежність.

«Українська енергомережа вже зараз інтегрована до європейської системи ENTSO-E. Це дає додаткові можливості та відкриває суттєвий потенціал для інвестицій. Будемо робити ставку на розвиток відновлювальних джерел енергії. Зняття військової загрози з боку рф розблокує доступ до 2,3 трлн кубічних метрів природного газу в Чорноморському шельфі України. Завдяки новим технологіям у розвідці та видобутку газу Крим буде повністю енергетично незалежним та стане нетто-експортером енергоресурсів», — відзначив Денис Шмигаль.

Четвертий пункт економічної моделі розвитку Криму — аграрний сектор.

«Вже зараз готуємо проект відновлення Каховської ГЕС, що дозволить відновити системи зрошення та іригації для півдня України і, зокрема, українського Криму. В аграрному секторі будемо робити ставку на розвиток малих фермерських господарств, а також виноробної галузі. В Україні працює програма безповоротних грантів єРобота, за якою можна отримати кошти на висадку садів та виноградників. Ми обов’язково будемо масштабувати цю програму, аби Крим міг стати українським Бордо. П’ятий пункт стратегії відродження Криму — це створення на півострові ІТ-хабу європейського та світового рівня. Мова йде про спеціальний режим, завдяки якому будуть залучатися інвестиції в науку, освіту й інновації», — сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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