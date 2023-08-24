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  1. В Украине

Заказчик может сам решать, хочет ли он покупать через Prozorro продукцию компаний с перечня спонсоров войны – решение АМКУ

14:04, 24 августа 2023
В случае указания соответствующих требований заказчиком, компания не будет иметь права участвовать в тендере.
Заказчик может сам решать, хочет ли он покупать через Prozorro продукцию компаний с перечня спонсоров войны – решение АМКУ
Источник фото: nazk.gov.ua
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В НАПК поприветствовали решение Комиссии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок о запрете проведения государственных закупок через систему Prozorro продукции компаний, которые находятся в перечне международных спонсоров войны на портале НАПК «Война и Санкции».

Так, в решении тендерной Комиссии АМКУ No 13037-р/пк-пз от 18.08.2023 говорится, что каждый заказчик, объявляя тендер, может самостоятельно решать, готов ли он покупать продукцию компаний, финансирующих российскую агрессию. Это означает, что в случае указания соответствующих требований заказчиком, компания не будет иметь права участвовать в тендере.

«Продукция добродетельного бизнеса, который не сотрудничает со страной-агрессоркой, должна быть в приоритете в государственных закупках. Государство не может позволить себе осуществлять закупки товаров компаний, уплачивающих значительные налоги в бюджет рф. Это усиливает ее способность продолжать военную агрессию. Решение АМКУ поможет заказчикам, осуществляющим закупки через систему Prozorro, присоединиться к бойкоту спонсоров войны», — отметил глава НАПК Александр Новиков.

Стоит отметить, что Золочевский сельский совет Киевской области стал первым органом, предусмотревшим в своей тендерной документации такой запрет. Однако компания-заявитель, которая планировала предложить на тендере продукцию компании Hikvision, внесенную в список спонсоров войны, решила обжаловать это требование сельсовета. АМКУ своим решением принял сторону заказчика, урегулировав этот вопрос в пользу интересов Украины.

В НАПК призвали всех заказчиков, в частности, государственные предприятия, органы государственной власти и местного самоуправления, делать осознанный выбор и отказаться от товаров компаний, финансирующих войну против Украины, уплачивая значительные налоги в бюджет рф.

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