Усі розуміють, хто має стосунок до загибелі Пригожина — Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував смерть ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, натякнувши на причетність до інциденту російського диктатора Путіна.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна не має жодного відношення до загибелі в рф ватажка найманців ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це Глава держави сказав 24 серпня журналістам у Києві.

«Ми не маємо до цього стосунку. Усі розуміють, хто стосунок має», - сказав він.

Таким чином Зеленський натякнув, що до смерті ватажка найманців причетне керівницто рф на чолі із диктатором Путіним.

Нагадаємо, що 23 серпня у рф розбився літак, на борту якого був Пригожин.

Кроме того, президент США Джо Байден припустив, що путін може стояти за катастрофою літака у Тверській області, що під Москвою

Додамо, міністр юстиції Денис Малюська прокоментував слова пропагандиста Соловйова про те, що він причетний до «ліквідації» ватажка «Вагнера» Пригожина.

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