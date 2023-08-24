В результате удара оккупантов повреждено помещение Марьинского райсуда Донецкой области, фото

Оккупанты нанесли удар по Курахову, попав в супермаркет и суд.

24 августа российские оккупационные войска нанесли удар с артиллерии по центру города Курахово Донецкой области. Враг попал в супермаркет и админздание. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным источников издания, админзданием является Марьинский райсуд Донецкой области.

Отмечается, что обстрел произошел около 11:00.

«Снаряды россиян попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские люди. Четверо местных жительниц в возрасте от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну из них достали из-под завалов. Всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в результате обстрела также были повреждены объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.

Ранее сообщалось, что россия ударила ракетами по Днепру. От удара оккупантов разрушен транспортный объект. Среди пострадавших — трое мужчин и четыре женщины от 32 до 55 лет.

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