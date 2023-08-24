Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

Рада одобрила изменения условий отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских

24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Новый временный штат местных и апелляционных судов – утверждена численность судей

Новая численность судей в Украине – 7976 судей в судах первой и апелляционной инстанции.

Международные партнеры настаивают на проведении качественных реформ, типа приватизации, - заместитель председателя Комитета

По мнению депутатов, в Украине «слишком большой и обременительный государственный сектор экономики, работающий малоэффективно».

Хозяйственный суд сможет взыскать с должника штраф до 107 тысяч грн во время осуществления судебного контроля за исполнением решения

В гражданском и хозяйственном судопроизводстве появится институт судебного контроля за исполнением судебных решений.

  1. В Украине

В результате удара оккупантов повреждено помещение Марьинского райсуда Донецкой области, фото

15:27, 24 августа 2023
Оккупанты нанесли удар по Курахову, попав в супермаркет и суд.
В результате удара оккупантов повреждено помещение Марьинского райсуда Донецкой области, фото
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

24 августа российские оккупационные войска нанесли удар с артиллерии по центру города Курахово Донецкой области. Враг попал в супермаркет и админздание. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным источников издания, админзданием является Марьинский райсуд Донецкой области.

Отмечается, что обстрел произошел около 11:00.

«Снаряды россиян попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские люди. Четверо местных жительниц в возрасте от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну из них достали из-под завалов. Всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в результате обстрела также были повреждены объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.

Ранее сообщалось, что россия ударила ракетами по Днепру. От удара оккупантов разрушен транспортный объект. Среди пострадавших — трое мужчин и четыре женщины от 32 до 55 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду