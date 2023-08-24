На Северном мосту в Киеве до 2 сентября частично ограничат движение транспорта

Там будут происходить ремонтные работы.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

С 24 августа по 2 сентября на Северном мосту через Днепр в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путепроводов «Киевавтодормост» производит аварийный ремонт плиты мостового полотна.

Как рассказали в КГГА, ограничение движения транспорта происходит по направлению с правого на левый берег полосой для движения общественного транспорта.

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