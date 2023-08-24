На Північному мосту у Києві до 2 вересня частково обмежать рух транспорту

Там відбуватимуться ремонтні роботи.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Із 24 серпня до 2 вересня на Північному мосту через Дніпро в Києві частково обмежать рух транспорту.

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхопроводів «Київавтошляхміст» проводить аварійний ремонт плити мостового полотна.

Як розповіли у КМДА, обмеження руху транспорту відбувається в напрямку з правого на лівий берег смугою для руху громадського транспорту.

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