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Рада судей обратится к Кабмину о возможности выезда за границу женщин-судей с целью лечения и посещения родственников, а также судей-военнослужащих, мобилизованных в ВСУ

Рада судей Украины решила обратиться в Кабмин о возможности выезда за границу невоеннообязанных женщин-государственных служащих, в том числе женщин-судей во время отпуска с целью лечения и посещения родственников.

Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

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24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

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Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор одному из обвиняемых в убийстве Дениса Вороненкова

17:24, 24 августа 2023
Мужчина, который подвез киллера к месту убийства, приговорен к 12 годам лишения свободы.
Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор одному из обвиняемых в убийстве Дениса Вороненкова
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Київський апеляційний суд залишив в силі вирок Шевченківського районного суду, яким пособника в умисному вбивстві ексдепутата держдуми рф Дениса Вороненкова засуджено до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 
 
Як повідомляється, доведено, що 23 березня 2017 року, у день вбивства Вороненкова, обвинувачений підвозив виконавця до місця злочину, після чого знищив автомобіль як речовий доказ.
 
Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у пособництві в умисному вбивстві, а також у незаконному зберіганні зброї, та засудив його до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Розгляд апеляційної скарги, внесеної столичною прокуратурою на вирок іншому обвинуваченому, триває.

Нагадаємо, що Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

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