Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор одному из обвиняемых в убийстве Дениса Вороненкова

Мужчина, который подвез киллера к месту убийства, приговорен к 12 годам лишения свободы.

Київський апеляційний суд залишив в силі вирок Шевченківського районного суду, яким пособника в умисному вбивстві ексдепутата держдуми рф Дениса Вороненкова засуджено до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Як повідомляється, доведено, що 23 березня 2017 року, у день вбивства Вороненкова, обвинувачений підвозив виконавця до місця злочину, після чого знищив автомобіль як речовий доказ.



Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у пособництві в умисному вбивстві, а також у незаконному зберіганні зброї, та засудив його до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Розгляд апеляційної скарги, внесеної столичною прокуратурою на вирок іншому обвинуваченому, триває.

Нагадаємо, що Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

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