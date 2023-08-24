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Долгожданный разъем USB-C для iPhone 2023 года может не оправдать ожиданий

22:37, 24 августа 2023
Кабель USB-C, входящий в комплект iPhone 15, может быть ограничен скоростью USB 2.0.
Долгожданный разъем USB-C для iPhone 2023 года может не оправдать ожиданий
Источник фото: Bloomberg.com
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До анонса следующего поколения iPhone от Apple осталось всего три недели, и мы слышим все больше подробностей о новых телефонах. На прошлой неделе ходили слухи, что некоторые модели iPhone 15 будут поддерживать Thunderbolt для более быстрой передачи данных. Хотя это все еще может быть правдой, новые слухи свидетельствуют о том, что кабель USB-C, который входит в комплект поставки, будет ограничен скоростью USB 2.0, – сообщает 9to5mac.

Различные источники сходятся во мнении, что iPhone 15 получит порт USB-C вместо Lightning. Как вы, наверное, знаете, USB-C имеет много преимуществ над фирменным разъемом Apple, например, расширенную совместимость, поддержку быстрой зарядки и более быструю передачу данных.

Но как именно Apple реализует USB-C в iPhone 15, остается неизвестным. Ранее в этом месяце одна из утечек поделилась изображениями разъемов USB-C для новых айфонов. По словам специалистов, эти компоненты оснащены чипом Retimer, подобным тем, что используются в устройствах Thunderbolt, обеспечивающим скорость передачи данных до 40 Гбит/с.

Совсем недавно в сеть попали изображения новых плетеных кабелей USB-C, которые якобы производит компания Apple. Эти кабели имеют длину 1,5 метра и, похоже, доступны в нескольких цветах, таких как синий, розовый и желтый. Исследователь Маджин Бу получил больше деталей об этих кабелях, и они могут расстроить некоторых людей, которые с нетерпением ждут iPhone 15.

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