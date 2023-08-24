Министр финансов Сергей Марченко анонсировал бюджет «войны на выживание» на 2024 год

Марченко отметил, что война переходит в стадию «войны на выживание: выживет тот, кто выдержит этот марафон».

Источник фото: пресс-служба форума Украина 30

Расходы сектора безопасности и обороны в 2024 году будут не ниже, чем в текущем, но вопрос финансирования бюджета на следующий год еще не закрыт. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, пишет «Forbes».

«Ситуация с финансированием бюджета на следующий год сейчас является неопределенной, никто никому еще ничего не гарантировал», – отметил Марченко, добавив, что подобная ситуация была и в прошлом году.

Министр подчеркнул, что расходы сектора безопасности и обороны в этом году составляют 1,6 трлн грн и будут профинансированы в полном объеме.

«Это больше, чем налоги, которые мы собираем, и поэтому мы постоянно в достаточно сложном положении, ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти дополнительные расходы», - сказал он.

Марченко отметил, что война переходит в стадию «войны на выживание: выживет тот, кто выдержит этот марафон».

«Можем разрешить бюджет сектора безопасности и обороны такой, который есть, удерживаем этот сектор очень большими усилиями», – заявил министр финансов.

Ранее мы писали, что в Минфине рассказывали, что денежное содержание военнослужащих было крупнейшей статьей расходов общего фонда государственного бюджета и составило почти 520 млрд грн за семь месяцев года – или примерно 31% всех расходов за это время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.