Япония будет сбрасывать очищенную радиоактивную воду из «Фукусимы-1» в море 30 лет следующих лет

Япония планирует 30, а то и больше следующих лет сливать в море воду из «Фукусимы-1».

Источник фото: Hromadske

Япония начала в море сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной атомной электростанции «Фукусима-1», несмотря на беспокойство местных рыбаков и некоторых соседних стран относительно воздействия на окружающую среду, – сообщает Kyodo.

По словам правительства, сброс воды, очищенной и сохраненной в резервуарах после охлаждения расплавленного ядерного топлива, является неотъемлемой частью процесса вывода из эксплуатации электростанции, разрушенной катастрофическим землетрясением и цунами в 2011 году.

Ожидается, что сброс воды, начатый оператором станции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc продлится около 30 лет или более.

Вода была очищена с помощью современной системы обработки жидкости, способной удалять большинство радионуклидов, кроме трития.

В китайских соцсетях уже появились мемы по этому поводу.

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