Япония будет сбрасывать очищенную радиоактивную воду из «Фукусимы-1» в море 30 лет следующих лет

Япония начала в море сбрасывать очищенную радиоактивную воду с разрушенной атомной электростанции «Фукусима-1», несмотря на беспокойство местных рыбаков и некоторых соседних стран относительно воздействия на окружающую среду, – сообщает Kyodo.
По словам правительства, сброс воды, очищенной и сохраненной в резервуарах после охлаждения расплавленного ядерного топлива, является неотъемлемой частью процесса вывода из эксплуатации электростанции, разрушенной катастрофическим землетрясением и цунами в 2011 году.
Ожидается, что сброс воды, начатый оператором станции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc продлится около 30 лет или более.
Вода была очищена с помощью современной системы обработки жидкости, способной удалять большинство радионуклидов, кроме трития.
В китайских соцсетях уже появились мемы по этому поводу.
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