Японія скидатиме очищену радіоактивну воду з «Фукусіми-1» в море 30 років наступних років: що думають китайці

Японія планує 30, а то й більше наступних років зливати в море воду з «Фукусіми-1».

Джерело фото: Hromadske

Японія почала в море скидати очищену радіоактивну воду із зруйнованої атомної електростанції «Фукусіма-1», незважаючи на занепокоєння місцевих рибалок і деяких сусідніх країн щодо впливу на навколишнє середовище, – повідомляє Kyodo.

За словами уряду, скидання води, очищеної і збереженої в резервуарах після охолодження розплавленого ядерного палива, є невід'ємною частиною процесу виведення з експлуатації електростанції, зруйнованої катастрофічним землетрусом і цунамі в 2011 році.

Очікується, що скидання води, розпочате оператором станції Tokyo Electric Power Company Holdings Inc триватиме близько 30 років або більше.

Вода була очищена за допомогою сучасної системи обробки рідини, здатної видаляти більшість радіонуклідів, окрім тритію.

У китайських соцмережах вже з'явилися меми стосовно цього.

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