Почти треть расходов общего фонда госбюджета идет на выплаты военным – Минфин

Денежное содержание военнослужащих было крупнейшей статьей расходов общего фонда государственного бюджета и составило почти 520 млрд грн за семь месяцев года – или примерно 31% всех расходов за это время.
Как сообщили в Министерстве финансов, за январь-июль 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составляет 1640,1 млрд грн. В июле расходы составили 231,8 млрд гривен.
Как свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины, в структуре расходов наиболее направлено:
- 669,9 млрд грн (в июле – 100,5 млрд грн) – на оплату труда с начислениями или 40,8% от общего объема расходов, затраченных за январь-июль 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 млрд грн (в июле – 76,9 млрд грн).
- 406,3 млрд грн (в июле – 65,3 млрд грн) – на оплату использования товаров и услуг или 24,8% от общего объема расходов. Среди них:
- 276,9 млрд грн – для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- 78,6 млрд грн – перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
- 304,6 млрд грн (в июле – 40,3 млрд грн) – на социальное обеспечение (выплату пенсий, помощи, стипендий) или 18,6% от общего объема расходов. В том числе:
- 158,6 млрд грн – трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
- 105,5 млрд грн – для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
- 92,3 млрд грн (в июле – 7,8 млрд грн) – на трансферты местным бюджетам или 5,6% от общего объема;
- 128,1 млрд грн (в июле – 11,3 млрд грн) – на обслуживание государственного долга или 7,8% от общего объема.
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