Телефон Князева не будет доказательством по его делу, - глава САП Александр Клименко

Мобильный телефон экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева не будет доказательством его дела. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге 16 августа, цитирует Укринформ.
«Телефон Князева в настоящее время разблокирован, находится в стенах НАБУ, и детективы производят осмотр его содержимого. Можно сказать, как докладывали мне детективы, что по этому делу, где сообщено о подозрении бывшему председателю Верховного Суда и его сообщнику, этот телефон не будет доказательством», - отмечает Клименко.
Вместе с тем, по его словам, этот телефон может использоваться как доказательство в других производствах, связанных с Верховным Судом.
Само же досудебное расследование, как отметил Клименко, по поводу Всеволода Князева и его сообщника адвоката Олега Горецкого планируют завершить в начале сентября.
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