Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин сможет изымать земельные участки сельскохозяйственного назначения у госпредприятий без их согласия: парламент изменил Земельный кодекс

Верховная Рада приняла изменения в земельное законодательство, изменяющие подходы к изъятию земельных участков

Заместителей руководителей аппаратов судов станет меньше – ГСА внесла изменения в Типовое положение об аппарате суда

Спор между Высшим советом правосудия и Советом судей Украины об определении административных должностей в судах завершен.

Рада разрешила строить в прибрежных защитных полосах спортивные объекты

Верховная Рада приняла закон, расширивший возможности для строительства в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах.

Банк отказал в открытии счета на денежную помощь, требуя наличия смартфона и цифровой подписи: что решила Большая Палата

Истец указал на незаконность отказа банковских учреждений в открытии ему банковского счета для «єПідтримки» путем использования смартфона, который истец иметь не обязан.

100-дневная забастовка: сценаристы Голливуда демонстрируют единство и ведут борьбу с искусственным интеллектом

Забастовка сценаристов Голливуда преодолела свой 100-дневный рубеж. Переговоры по отраслевому соглашению зашли в тупик, а люди на пикетах протестовали против игнорирования их требований. Среди требований – ограничение искусственного интеллекта при создании контента.

  1. В Украине

Телефон Князева не будет доказательством по его делу, - глава САП Александр Клименко

14:02, 16 августа 2023
Но этот телефон может использоваться как доказательство в других производствах, связанных с Верховным Судом.
Телефон Князева не будет доказательством по его делу, - глава САП Александр Клименко

Мобильный телефон экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева не будет доказательством его дела. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко на брифинге 16 августа, цитирует Укринформ.

«Телефон Князева в настоящее время разблокирован, находится в стенах НАБУ, и детективы производят осмотр его содержимого. Можно сказать, как докладывали мне детективы, что по этому делу, где сообщено о подозрении бывшему председателю Верховного Суда и его сообщнику, этот телефон не будет доказательством», - отмечает Клименко.

Вместе с тем, по его словам, этот телефон может использоваться как доказательство в других производствах, связанных с Верховным Судом.

Само же досудебное расследование, как отметил Клименко, по поводу Всеволода Князева и его сообщника адвоката Олега Горецкого планируют завершить в начале сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду