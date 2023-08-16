Телефон Князєва не буде доказом в його справі, - голова САП Олександр Клименко

Але цей телефон може бути використаний як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом.

Мобільний телефон ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва не буде доказом в його справі. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко на брифінгу 16 серпня, цитує Укрінформ.

«Телефон Князєва на даний час розблокований, перебуває в стінах НАБУ, і детективи здійснюють огляд його вмісту. Можна сказати, як доповідали мені детективи, що у цій справі, де повідомлено про підозру колишньому голові Верховного Cуду і його спільнику, цей телефон не буде доказом», - зазначає Клименко.

Разом з тим, за його словами, цей телефон може бути використаний як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом.

Саме ж досудове розслідування, як зазначив Клименко, щодо Всеволода Князєва і його спільника адвоката Олега Горецького планують завершити на початку вересня.

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