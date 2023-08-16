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Британські банки закривають рахунки фірмам, що торгують з Україною, – Politico

19:54, 16 серпня 2023
Британський бізнес скаржиться, що банки закривають рахунки британських компаній, які торгують з Україною.
Британські банки закривають рахунки фірмам, що торгують з Україною, – Politico
Джерело фото: ArmyInform

Британські компанії «бояться торгувати з Україною» через загрозу закриття рахунків банками, які перестраховуються через санкції, впроваджені проти росії, оскільки частина українських територій тимчасово перебуває під окупацією, – повідомляє Politico.

Лідери бізнесу зазначають, що банки примусово закривають рахунки британських фірм, які торгують з українськими партнерами, через побоювання щодо російських санкцій та відмивання грошей, що перешкоджає більш широким зусиллям з підтримки зруйнованої війною економіки України.

З джерел видання Politico, у листі до міністра фінансів Великої Британії Ендрю Гріффіта співголова Британсько-української торгової палати Бейт Томс заявив, що британські фірми все частіше «бояться торгувати з Україною з Великої Британії» через ризик бути дебанкрутованими.

У листі також йдеться про численні скарги від фірм, чиї банківські рахунки були закриті, а їхні спроби відкрити рахунки – відхилені через ведення бізнесу в Україні.

«Проведення навіть однієї української транзакції може призвести до закриття рахунку», – написав Томс.

Однак банки наполягають на тому, що вони мають дотримуватися своїх зобов’язань, у тому числі тих, що стосуються дотримання санкцій Заходу щодо рф, яка зараз окупує частину України. Тож операції з непідконтрольними уряду регіонами України є складними.

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