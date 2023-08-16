Британские банки закрывают счета фирмам, торгующим с Украиной, – Politico

Британский бизнес жалуется, что банки закрывают счета британских компаний, которые торгуют с Украиной.

Источник фото: ArmyInform

Британские компании «боятся торговать с Украиной» из-за угрозы закрытия счетов банками, которые перестраховываются из-за санкций, введенных против россии, поскольку часть украинских территорий временно находится под оккупацией, – сообщает Politico.

Лидеры бизнеса отмечают, что банки принудительно закрывают счета британских фирм, торгующих с украинскими партнерами, из-за опасений относительно российских санкций и отмывания денег, что препятствует более широким усилиям по поддержке разрушенной войной экономики Украины.

Из источников издания Politico, в письме к министру финансов Великобритании Эндрю Гриффита сопредседатель Британско-украинской торговой палаты Бейт Томс заявил, что британские фирмы все чаще «боятся торговать с Украиной из Великобритании» из-за риска быть дебанкротированными.

В письме также говорится о многочисленных жалобах от фирм, чьи банковские счета были закрыты, а их попытки открыть счета - отклонены из-за ведения бизнеса в Украине.

«Проведение даже одной украинской транзакции может привести к закрытию счета», – написал Томс.

Однако банки настаивают на том, что они должны придерживаться своих обязательств, в том числе касающихся соблюдения санкций Запада в отношении рф, которая сейчас оккупирует часть Украины. Поэтому операции с неподконтрольными правительству регионами Украины являются сложными.

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