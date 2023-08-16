Майже третина видатків загального фонду держбюджету йде на виплати військовим – Мінфін

За січень-липень 2023 року на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн.

Джерело фото: Уніан

Грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету і становило майже 520 млрд грн за сім місяців року – або приблизно 31% всіх видатків за цей час.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, за січень-липень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становить 1640,1 млрд грн. У липні видатки становили 231,8 млрд гривень.

Як свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України, у структурі видатків найбільше спрямовано:

669,9 млрд грн (у липні – 100,5 млрд грн) – на оплату праці з нарахуваннями або 40,8% від загального обсягу видатків, витрачених за січень–липень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн (у липні – 76,9 млрд грн).

– на оплату праці з нарахуваннями або 40,8% від загального обсягу видатків, витрачених за січень–липень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 518,8 млрд грн (у липні – 76,9 млрд грн). 406,3 млрд грн (у липні – 65,3 млрд грн) – на оплату використання товарів і послуг або 24,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:

– на оплату використання товарів і послуг або 24,8% від загального обсягу видатків. У тому числі: 276,9 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

78,6 млрд грн - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

304,6 млрд грн (у липні – 40,3 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:

– на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,6% від загального обсягу видатків. У тому числі: 158,6 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

105,5 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

92,3 млрд грн (у липні – 7,8 млрд грн) – на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу;

– на трансферти місцевим бюджетам або 5,6% від загального обсягу; 128,1 млрд грн (у липні – 11,3 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 7,8% від загального обсягу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.