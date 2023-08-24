Міністр фінансів Сергій Марченко анонсував бюджет «війни на виживання» на 2024 рік

Марченко зазначив, що війна переходить у стадію «війни на виживання: виживе той, хто витримає цей марафон».

Джерело фото: пресслужба форуму Україна 30

Видатки сектору безпеки та оборони у 2024 році будуть не нижчими, ніж у поточному, але питання фінансування бюджету на наступний рік ще не закрите. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

«Ситуація з фінансуванням бюджету на наступний рік зараз є невизначеною, ніхто нікому ще нічого не гарантував», – зазначив Марченко, додавши, що подібна ситуація була й минулого року.

Міністр наголосив, що видатки сектору безпеки й оборони цього року становлять 1,6 трлн грн і будуть профінансовані в повному обсязі.

«Це більше, ніж податки, які ми збираємо, і тому ми постійно в досить складному становищі, шукаємо додаткові джерела, щоб профінансувати ці додаткові видатки», – сказав він.

Марченко зазначив, що війна переходить у стадію «війни на виживання: виживе той, хто витримає цей марафон».

«Можемо дозволити бюджет сектору безпеки та оборони такий, який є, утримуємо цей сектор дуже великими зусиллями», – заявив міністр фінансів.

Раніше ми писали, що у Мінфіні розповіли, що грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків загального фонду державного бюджету і становило майже 520 млрд грн за сім місяців року – або приблизно 31% всіх видатків за цей час.

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