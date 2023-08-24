Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В Україні з’явиться Єдиний реєстр військовослужбовців, а електронне посвідчення військовослужбовця і учасника бойових дій буде генеруватися у Дії

Для спрощення процедури набуття статусу учасника бойових дій запровадять Єдиний реєстр військовослужбовців – посвідчення можна буде генерувати в Дії.

Рада схвалила зміни умов відпусток і грошового забезпечення військових, рятувальників і поліцейських

24 серпня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Арахамії та Третьякової, яким змінюються умови надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Верховний Суд зможе звертатися до суб’єктів правотворчої діяльності з пропозиціями щодо змін до нормативно-правових актів, – Рада ухвалила закон

Також прийнятий 24 серпня закон про правотворчу діяльність визначає, що суд для подолання правової прогалини може застосовувати аналогію закону та аналогію права.

Хаотичне оскарження ПФУ рішень судів, винесених на користь громадян, може бути визнано зловживанням процесуальними правами, - Верховний Суд

Верховний Суд постановив окрему ухвалу про встановлені факти зловживання процесуальними правами територіальним органом Пенсійного фонду України під час оскарження судових рішень

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють до суддів ВАКС, а суддів ВСУ – відправлять на кваліфоцінювання: який закон готується прийняти Рада

Депутати вирішили, що 5 суддів, які лишилися від Верховного Суду України, слід направити на кваліфоцінювання, а суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ, які переведені до інших судів або виявили бажання звільнитися у відставку, прирівняти за рівнем грошового забезпечення до суддів ВАКС.

  1. У світі

Довгоочікуваний роз'єм USB-C для iPhone 2023 року може не виправдати очікувань

22:37, 24 серпня 2023
Кабель USB-C, що входить до комплекту iPhone 15, може бути обмежений швидкістю USB 2.0.
Довгоочікуваний роз'єм USB-C для iPhone 2023 року може не виправдати очікувань
Джерело фото: Bloomberg.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

До анонсу наступного покоління iPhone від Apple залишилося лише три тижні, і ми чуємо все більше подробиць про нові телефони. Минулого тижня ходили чутки, що деякі моделі iPhone 15 підтримуватимуть Thunderbolt для швидшої передачі даних. Хоча це все ще може бути правдою, нові чутки свідчать про те, що кабель USB-C, який входить до комплекту поставки, буде обмежений швидкістю USB 2.0, – повідомляє 9to5mac.

Різні джерела сходяться на думці, що iPhone 15 отримає порт USB-C замість Lightning. Як ви, напевно, знаєте, USB-C має багато переваг над фірмовим роз'ємом Apple, наприклад, розширену сумісність, підтримку швидкої зарядки і швидшу передачу даних.

Але як саме Apple реалізує USB-C в iPhone 15, залишається невідомим. Раніше цього місяця один з витоків поділився зображеннями роз'ємів USB-C для нових айфонів. За словами фахівців, ці компоненти оснащені чіпом Retimer, подібним до тих, що використовуються в пристроях Thunderbolt, що забезпечує швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с.

Зовсім недавно в мережу потрапили зображення нових плетених кабелів USB-C, які нібито виробляє компанія Apple. Ці кабелі мають довжину 1,5 метра і, схоже, доступні в декількох кольорах, таких як синій, рожевий і жовтий. Дослідник Маджин Бу отримав більше деталей про ці кабелі, і вони можуть засмутити деяких людей, які з нетерпінням чекають на iPhone 15.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду