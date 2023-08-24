Довгоочікуваний роз'єм USB-C для iPhone 2023 року може не виправдати очікувань

Кабель USB-C, що входить до комплекту iPhone 15, може бути обмежений швидкістю USB 2.0.

Джерело фото: Bloomberg.com

До анонсу наступного покоління iPhone від Apple залишилося лише три тижні, і ми чуємо все більше подробиць про нові телефони. Минулого тижня ходили чутки, що деякі моделі iPhone 15 підтримуватимуть Thunderbolt для швидшої передачі даних. Хоча це все ще може бути правдою, нові чутки свідчать про те, що кабель USB-C, який входить до комплекту поставки, буде обмежений швидкістю USB 2.0, – повідомляє 9to5mac.

Різні джерела сходяться на думці, що iPhone 15 отримає порт USB-C замість Lightning. Як ви, напевно, знаєте, USB-C має багато переваг над фірмовим роз'ємом Apple, наприклад, розширену сумісність, підтримку швидкої зарядки і швидшу передачу даних.

Але як саме Apple реалізує USB-C в iPhone 15, залишається невідомим. Раніше цього місяця один з витоків поділився зображеннями роз'ємів USB-C для нових айфонів. За словами фахівців, ці компоненти оснащені чіпом Retimer, подібним до тих, що використовуються в пристроях Thunderbolt, що забезпечує швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с.

Зовсім недавно в мережу потрапили зображення нових плетених кабелів USB-C, які нібито виробляє компанія Apple. Ці кабелі мають довжину 1,5 метра і, схоже, доступні в декількох кольорах, таких як синій, рожевий і жовтий. Дослідник Маджин Бу отримав більше деталей про ці кабелі, і вони можуть засмутити деяких людей, які з нетерпінням чекають на iPhone 15.

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