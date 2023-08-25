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У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності

08:28, 25 серпня 2023
Новий закон про правотворчу діяльність зобов’язує Кабмін протягом шести місяців подати до Верховної Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.
У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності
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В Україні нарешті можуть врегулювати питання лобізму. Так, 24 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 5707, внесений спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Даний закон встановлює строк в шість місяців для Уряду на подання законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності. Відраховувати строк будуть з дня набрання чинності законом про правотворчу діяльність.

Зазначимо, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Закон про правотворчу діяльність встановлює, що учасниками правотворчої діяльності є:

1) суб’єкт правотворчої діяльності;

2) суб'єкт правотворчої ініціативи;

3) суб’єкт забезпечення правотворчої діяльності;

4) заінтересовані особи.

Заінтересовані особи можуть ініціювати підготовку проекту нормативно-правового акта перед суб'єктом правотворчої ініціативи. Вони беруть участь у правотворчій діяльності зокрема відповідно до закону про лобізм та лобістську діяльність.

Також закон визначає, що заінтересованими особами є фізичні та юридичні особи, на яких вплине прийняття (видання) відповідного нормативно-правового акта, а саме: громадяни України; іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України; громадські об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки та їх об’єднання, благодійні і релігійні організації; асоціації органів місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення; 5) непідприємницькі товариства, суб’єкти господарювання та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, органи професійного самоврядування, саморегулівні організації; інші особи, прав, свобод, інтересів чи обов’язків яких стосується відповідний нормативно-правовий акт.

Раніше ми писали, що прийнятий 24 серпня закон про правотворчу діяльність визначає, що суд для подолання правової прогалини може застосовувати аналогію закону та аналогію права. Також Верховний Суд зможе звертатися до суб’єктів правотворчої діяльності з пропозиціями щодо змін до нормативно-правових актів.

Автор: Наталя Мамченко

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