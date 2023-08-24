Попри війну вибори в Україні наступного року мають відбутися – сенатор США

Сенатор заявив, що США слідкують за постачанням зброї та фінансовою підтримкою України, однак наступний крок – забезпечення виборів.

Джерело фото: Радіо Свобода

Сенатор з Республіканської партії США Ліндсі Грем оголосив під час пресконференції в Києві, що у наступному році в Україні плануються вибори. Він також звернувся з цим повідомленням до президента України, – повідомляє «Радіо Свобода».

«Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори», – повідомив Грем.

За словами Ліндсі Грема, навіть небезпека, викликана війною з рф, не повинна завадити проведенню виборів.

«Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна», – сказав він.

Він підкреслив, що Сполучені Штати слідкують за постачанням зброї та фінансовою підтримкою для України, і наступним кроком у забезпеченні демократичних процесів мають стати вибори.

«Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – підсумував американський сенатор.

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